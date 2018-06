Soins dentaires : vers un remboursement intégral ?

La prise en charge totale des soins dentaires, voilà une promesse d'Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle. Et celle-ci est en phase d'être réalisée. Un accord avec les dentistes est en passe d'être conclu. Une nouvelle qui ravit les patients pour qui, un passage chez le dentiste peut coûter 650 euros, dont 300 euros de reste à charge. Toutefois, pour les professionnels, cette mesure risque de porter atteinte à la qualité des traitements. Quels types de soins bénéficieront de ce remboursement intégral ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 1er juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.