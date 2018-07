5 conseils pour bien dormir quand il fait très chaud

Vous vous retournez dans votre lit depuis que le thermomètre s'affole ? Ce n'est pas que parce que vous bougez trop. Les effets de la chaleur sur le sommeil sont avérés scientifiquement. "Le cerveau doit tomber en dessous de 37° pour s'endormir, c'est-à-dire qu'il doit perdre 1° le soir. Dès qu'il fait trop chaud dehors, c'est donc d'autant plus difficile de perdre la température au niveau, or c'est indispensable pour acquérir un sommeil vraiment réparateur et profond", nous expliquait en 2003, lors de la grande canicule, Damien Léger, responsable du Centre du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris.