Sommeil : comment mieux dormir ?

Selon l'agence Santé publique France, on ne dort pas assez. Notre temps de sommeil est en moyenne inférieur à sept heures. Mais que faire pour retrouver ce sommeil perdu ? Faut-il boire trois tasses de camomille ou de passiflore avant de s'endormir ? Si certaines techniques relèvent du gadget, d'autres sont vraiment efficaces.



