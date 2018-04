Sommeil : les Français sont les meilleurs dormeurs

Nous dormons 7h25, en moyenne, en France. L'extinction des feux a lieu à 23h54 et la nuit est d'autant plus courte que l'âge est avancé. Ainsi les personnes de 15 à 24 ans dorment en moyenne 7h37 avec une tendance à se coucher plus tard que la moyenne et par conséquent à se lever plus tard. C'est 12 minutes de plus que les 65 ans et plus, plus souvent sujets à des interruptions du sommeil en pleine nuit (2,43 fois) que les plus jeunes (2,15 fois sur l'ensemble de la population).