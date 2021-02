Les clés pour reposer votre dos quand vous dormez

Sauf rares exceptions, nous dormons allongés et majoritairement dans notre lit. En nous posant sur le dos, nous exerçons peu de pression sur nos disques intervertébraux. Dans cette position, la pression revient à 25 kilogrammes par centimètre carré. Pour vous donner une idée, elle triple si vous préférez dormir sur un côté. Autrement dit, votre défi est de privilégier une position pesant le moins possible sur les disques et opter pour le meilleur matelas.

Un tiers de notre vie. C’est le temps que nous passons à dormir. Notre corps se repose pour renouveler ses cellules, faire le plein d’énergie, emmagasiner des informations récoltées pendant la période d’activité. En manquant de sommeil, nous devenons irritables et la fatigue nous fait perdre de la mémoire. À long terme, nous risquons de développer diverses maladies potentiellement graves et de générer une dépression.

À ressorts, en mousse, en latex, à mémoire de forme, etc. Les fabricants rivalisent de matériaux et de technologies pour composer les matelas. Il faut garder en tête que le choix du matelas reste personnel. En fonction de nos habitudes, de notre morphologie ou de notre ressenti, nous pouvons privilégier des lits très différents.

Pour le dos, vous devez néanmoins choisir un matelas qui vous paraît confortable et qui maintient la colonne vertébrale. Globalement, celui-ci doit rester ferme, mais pas trop dur. Beaucoup de médecins déconseillent les matelas à mémoire de forme qui enfoncent le dos et ne donnent pas suffisamment de prise à la colonne vertébrale. Préférez les lits d’une hauteur de 50 cm minimum. Vous éviterez de trop vous baissez en faisant ou défaisant vos draps et vous vous lèverez plus facilement. Méfiez-vous des petits matelas : il ne faut pas se tasser en dormant et tordre son dos. Enfin, penchez pour un oreiller ferme et peu volumineux. Proscrivez les traversins qui cambrent excessivement les cervicales.

Jean-Philippe de Neuville, kinésithérapeute et chercheur en biomécanique, assure de son côté que le lit n’est pour le dos qu’un élément de confort : "Je dors sur un futon japonais, tapis très dur à même le sol et mon dos se porte très bien. Le plus important pour le corps, et a fortiori pour le dos, c’est de dormir suffisamment."