Sondage : quand amour, sexe et confinement ne font pas forcément bon ménage

Ainsi, pour un peu plus d'un couple sur dix, confinement n'a pas rimé pas avec plénitude sentimentale, détaille Le Parisien ce mardi. Près de 4% de ces couples envisagent même la rupture. "On note cette tendance plutôt chez les jeunes couples, sans doute les plus fragiles, pour eux le confinement a été un poison et non un ciment " analyse François Kraus, directeur du pole politique actualité à l'Ifop.