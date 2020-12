Coronavirus : la vaccination est de moins en moins acceptée

Plus l'échéance approche, moins les Français semblent prêts à se faire vacciner. L'agence Santé publique France a signalé ce jeudi 24 décembre une "baisse de l'intention de vaccination" contre le coronavirus dans le pays. Une annonce qui arrive trois jours avant le lancement de la campagne de vaccination en France, qui débutera ce dimanche à Sevran (Seine-Saint-Denis), et à Dijon auprès de personnes âgées volontaires pour se faire injecter les premières doses du vaccin de Pfizer.

mais est moins marquée chez les plus jeunes. Phénomène un peu plus inquiétant, la méfiance touche aussi les personnes âgées, prioritaires pour le vaccin. Leur adhésion, qui a baissé de 10 points en un mois, reste cependant la plus élevée dans la population (72% en vague 17 contre 61% en vague 19).

Parmi les raisons invoquées chez les personnes qui ne souhaitaient pas se faire inoculer le sérum, on trouve huit fois sur dix l'idée selon laquelle les "nouveaux vaccins", donc ceux qui utilisent la technologie ARN messager, "ne sont pas sûrs". Des arguments fiables et des explications sensées pourraient-ils faire changer d'opinion ces personnes ? A priori non. 36% déclaraient : "Aucune raison ne me ferait changer d'avis." Les personnes interrogées disent aussi préférer "d'autres moyens de prévention comme les gestes barrières" (26%). Seuls 16% des sondés sont en fait catégoriquement "contre la vaccination en général".