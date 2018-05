Souffrir d'eczéma pourrait favoriser les problèmes cardiaques

Le lien peut sembler difficile à saisir au premier abord, mais une étude de chercheurs britanniques, danois et américains a révélé que les personnes souffrant d’eczéma présenteraient un risque plus important de développer une maladie cardiovasculaire.





Publiés dans le British Medical Journal, leurs travaux se sont basés sur deux groupes de personnes. Le premier constitué de plus de 380.000 individus atteints d’eczéma atopique (maladie inflammatoire chronique de la peau), le second rassemblant plus d’1,5 millions de personnes ne souffrant pas d’eczéma. Les problèmes cardiovasculaires touchant les patients des deux groupes ont alors été observés pour les conclusions de l’étude.