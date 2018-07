Sperme dégradé, puberté précoce... un rapport souligne l'impact de l'environnement sur la puberté

La dégradation de la qualité du sperme et les cas de puberté précoce ont probablement des causes environnementales. L'agence sanitaire Santé publique France se penche dans son "Bulletin épidémiologique hebdomadaire" sur cet "indicateur global de santé publique" qu'est le sperme. Et la tendance est inquiétante.





Entre 1989 et 2005, sa concentration en spermatozoïdes a chuté de près d'un tiers (-32,2%), soit près de 2% par an, d'après des mesures réalisées sur près de 27.000 hommes. "Il est possible que cette baisse ait débuté dans les années 1970 si l'on prend en compte une étude précédente réalisée en région parisienne de 1973 à 1992", ont de plus souligné les chercheurs. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Les auteurs citent une étude de 2017 qui évalue cette baisse à "1,4% par an" en moyenne "dans les pays occidentaux (Amérique du Nord, Europe, Australie et Nouvelle-Zélande)". Diverses hypothèses causales peuvent être évoquées, notamment les expositions aux PE" (perturbateurs endocriniens), avancent les auteurs.