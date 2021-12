10.000 pas par jour : l'objectif est-il scientifiquement prouvé ?

ACTIVITÉS - Il est souvent recommandé de faire au moins 10.000 pas par jour pour se maintenir en forme. Mais sait-on vraiment d'où vient ce chiffre et a-t-il été démontré par des études scientifiques ?

Faire du sport régulièrement est plus que jamais recommandé par les autorités scientifiques. Un chiffre est d'ailleurs très souvent avancé : celui de faire au minimum 10.000 pas chaque jour. Cette recommandation est présente dans bon nombre d'esprits, tant elle peut nous être rappelée par certains médecins et applications. Mais est-ce réellement un objectif scientifiquement prouvé ?

Toute l'info sur LE WE 13h

Aux yeux de Perrine Capron, médecin du sport, les fameux 10.000 pas quotidiens seraient à nuancer, selon le profil des individus notamment ? "Ça n’a pas un sens scientifique. 10.000 pas, ça ne représente pas la même chose pour quelqu’un qui a 30 ans et une personne qui a un problème de santé ou qui est une personne âgée", indique-t-elle. Et d'ajouter : "Il ne faut pas être obsédé par ce chiffre. Il faut bouger. C’est un mode de vie. C’est vraiment ça qu’il faut retenir."

L'OMS recommande 2h30 de marche par semaine

Les scientifiques se sont penchés sur la question de ces pas quotidiens. En mai 2019, une étude américaine réalisée auprès de 16.000 femmes âgées entre 62 et 102 ans s'est notamment intéressée à l'impact de la marche quotidienne sur le taux de mortalité. Il a été montré que le taux de mortalité chez les femmes réalisant 4400 pas par jour était 41 % plus bas que pour celles ne marchant que 2700 pas quotidiennement. On y apprend également que plus le nombre de pas augmentait, plus le taux de mortalité ne cessait de baisser, avant de stabiliser à 7500 pas. Au-delà de cette barre, il n’y avait pas de lien établi entre la marche et une amélioration de la santé. Du côté de l'OMS, un nombre de pas quotidien n'a pas été recommandé, mais l'agence des Nations unies suggère qu'il faut qu'un adulte fasse au moins 2h30 de marche par semaine. Cette activité peut être également plus intense, comme de la course à pied pendant 1h15 par semaine.

Mais alors, d'où vient ce chiffre des 10.000 pas quotidiens ? En réalité, il fait référence à un slogan d'une campagne publicitaire lancée à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Le produit en question était un podomètre baptisé le Manpo-Kei, accompagné de la phrase "Marchons 10.000 pas par jour". Ici, ce chiffre était donc utilisé à des fins marketing. L'objectif était donc de véhiculer un message et un objectif clairs, que tout le monde peut retenir assez facilement. "C’est comme quand on a lancé la campagne ‘5 fruits et légumes par jour’. Quand vous voulez développer une nouvelle norme sociale, vous devez avoir des messages très clairs, des objectifs atteignables, simples à comprendre", développe Magali Tézenas du Montcel, experte du sport et directrice générale de l’organisation Sporsora.

7889 pas par jour réalisés par les Français en 2017

En 2017, un baromètre établi par OpinionWay et l'IRMES pour Attitude Prévention avait estimé que les Français faisaient en moyenne 7889 pas par jour. Dans ce sens, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité (Onaps) préconisait de se fixer un objectif "atteignable et raisonnable" de pas à faire chaque jour. Le but étant avant tout de rester en mouvement afin de réduire les risques d'hypertension et de diabète.

Julien Vattaire | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette, P. Cristina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.