Sport : les enfants bientôt dispensés de certificat médical

JT 20H - C'est une bonne nouvelle pour tous les parents et la fin d'un rituel dont l'utilité n'était pas toujours évidente. Les enfants n'auront bientôt plus besoin de certificat médical pour faire une activité sportive. Le gouvernement l'a annoncé ce mard

Dès 2020, les parents ne seront plus obligés d'aller chez le médecin pour obtenir un certificat médical pour que leurs enfants puissent pratiquer une activité sportive. Les enfants n'auront plus qu'à donner une attestation sur l'honneur, rédiger par leurs parents. L'idée est de faire des économies, qui devra réduire les dépenses de 30 millions d'euros.



