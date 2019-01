Les parents prennent-ils moins au sérieux la douleur des filles que celle des garçons ?

Pour les chercheurs, cette différence d'appréciation serait tout simplement liée aux comportements et traits de personnalité non prouvés scientifiquement que l'on attribue aux garçons et aux filles dès l'enfance. Les garçons sont vus, dans l'inconscient collectif, "plus robustes et stoïques", tandis que les filles sont perçues comme "plus sensibles et émotives". Ce ne sont là que les prémisses d'une étude que les chercheurs souhaitent approfondir sur la manière dont on perçoit les enfants en fonction de stéréotypes.