Substances toxiques : mieux vaut laver vos vêtements neufs avant de les porter !

Elles souhaitent notamment que le maximum réglementaire du chrome 6 dans les articles en cuir soit abaissé, car des réactions allergiques ont été observées après des expositions qui étaient pourtant en dessous du "seuil réglementaire". Autre réglementation souhaitée : fixer un maximum pour le nickel dans les textiles, comme c’est déjà le cas pour les jouets, les cosmétiques et les bijoux.





Enfin, elles demandent aux industriels et aux responsables de la commercialisation des textiles et chaussures de prendre conscience de leur rôle. Il faudrait qu’ils "évitent la présence de ces substances et, si ce n’est pas possible, la mentionnent sur les étiquettes", indique Christophe Rousselle au micro de TF1. Un moyen d’alerter les consommateurs.