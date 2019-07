"Surdosage = danger", la nouvelle mention obligatoire pour les boîtes de paracétamol

Les paracétamols figurent parmi les produits pharmaceutiques les plus vendus dans l'Hexagone. Ils sont très efficaces contre la douleur, mais présentent des risques pour le foie en cas de surconsommation. Une nouvelle indication va apparaître sur les boîtes de médicaments contenants du paracétamol. Dorénavant, la recommandation "Surdosage = danger" sera inscrite en rouge vif sur ces derniers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.