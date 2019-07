"Surdosage = danger" : les autorités de santé alertent sur les intoxications au paracétamol

ALERTE - L'Agence du médicament laisse neuf mois aux laboratoires pour apposer sur les nouvelles boîtes d'analgésique aussi connu sous les noms des marques Doliprane, Efferalgan, Fervex et autres Dafalgan un message de prévention : "Dépasser la dose peut détruire le foie". Et dans les cas les plus sévères, entraîner la mort.