Accusée d'être "le mal du siècle", la surexposition des enfants aux écrans visée par une campagne numérique

Un tiers des enfants de 0 à 3 ans prend ses repas devant un écran. Entre 3 et 10 ans, près d'un quart des enfants passe plus de trois heures par jour devant un écran. Face à ce constat alarmant, une centaine de députés de la majorité lancent ce vendredi une campagne numérique contre la surexposition des enfants aux écrans.

Selon ces députés emmenés par Caroline Janvier (LaREM) dans une tribune au Monde ce vendredi, la surexposition aux écrans dès le plus jeune âge devient une entrave "à l’acquisition du langage, à la mémorisation des savoirs". Les écrans "ont aussi une influence néfaste sur le sommeil, l’alimentation, ou encore la gestion des émotions", relèvent-ils dans ce texte co-signé par la députée LR Virginie Duby-Muller, l'ancien ministre de l'Éducation Benoît Hamon et le philosophe Gaspard Koenig. "L’enfant a besoin d’être stimulé et accompagné par son environnement physique, sensoriel, cognitif et affectif", insistent-ils.

Et "les inégalités socio-économiques n’épargnent pas non plus nos enfants sur le sujet : l’usage important des écrans varie notamment selon le niveau d’études des parents, la situation socio-économique et l’âge de la mère".