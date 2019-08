Surpoids : les ados en première ligne

Le surpoids, et dans certains cas l'obésité est désormais un problème de santé publique, qui touche de plus en plus de jeunes. La surcharge pondérale atteint 18,4% des adolescents. Parmi eux, 5,2% sont obèses, selon les chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé. Comment expliquer cette prise de poids ?



