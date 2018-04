Sylvothérapie, la thérapie par les arbres

La sylvothérapie est une pratique recherchant un contact avec l'arbre. Elle apporte des biens faits psychologiques, fait baisser le taux de cortisol et la tension artérielle. Cette thérapie par les arbres est considérée comme une médecine préventive au Japon. Elle commence à avoir des adeptes dans l'Hexagone.



