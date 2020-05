Coronavirus : la répression des fraudes rappelle des flacons de gel hydroalcoolique inefficace

Tous les gels hydroalcooliques sont-ils efficaces ? Visiblement non. Ce lundi, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ordonné le rappel du gel hydroalcoolique répondant au nom d "Hand sanitizer", commercialisé par la marque Symex.

Selon l'administration française dépendant du ministère de l'Économie, ce produit s'avère inefficace notamment en raison de sa faible teneur en éthanol, "insuffisante pour assurer une véritable action anti-virale et anti-bactérienne." Sur son site internet, la DGCCRF indique que les produits concernés répondent aux formats de 30, 60 et 100 ml, tous les lots étant concernés. L'organisme demande ainsi de "ne plus utiliser ce produit et de le rapporter au lieu d’achat".