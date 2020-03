Des pertes du goût et de l’odorat constatées par plusieurs malades du Covid-19

SYMPTÔME - Plusieurs personnes atteintes du Covid-19 ont rapporté avoir connu une perte du goût et de l’odorat. Des caractéristiques de la maladies méconnues et non listées par Santé Publique France.

Il y a quelques jours, Denis Maillard réalise qu’il est probablement atteint lui aussi du nouveau coronavirus. Sur Twitter, ce consultant en relations sociales décide ce jeudi 19 mars de témoigner de son état : "Voici à quoi ressemble la vie avec le Covid-19. Bien que n’ayant pas été testé, le tableau symptomatique est tellement signifiant qu’au bout de 12 jours je ne me fais plus beaucoup d’illusions sur la réalité de la maladie". Dans les symptômes qu’il décrit, certains sont bien identifiés désormais : "mal de tête, fatigue, sensation d’oppression dans la poitrine"… Mais aussi, et c’est là le plus surprenant, une perte de sens gustatif et olfactif : "J’ai perdu le goût : tous les aliments sont fades, sans saveur ; je n’ai presque plus d’odorat mais pas le nez bouché (seule chose appréciable)", écrit-il.

Des symptômes méconnus

A ce jour, Santé Publique France recense les symptômes suivants : fièvre, toux, fatigue, maux de tête et de gorge, gêne respiratoire et courbatures. En revanche, rien n’est indiqué au sujet de quelconques pertes de sensations. Ces symptômes, appelés l’anosmie, pour la perte d’odorat, et l’agueusie, pour la perte du goût, ont pourtant été relevés par plusieurs patients atteints du Covid-19. Denis Maillard ne serait donc pas seul à avoir constaté perdre le goût et l’odeur. Le 10 mars dernier, Jonathan Peterschmitt, médecin généraliste porteur du Covid-19 à Mulhouse, détaillait ses symptômes à France Info et rapportait alors une perte du goût et de l’odorat. L’actrice américaine Rachel Matthew a également témoigné en ce sens.

Il y a des gens qui, après une grippe, n'ont plus eu d'odorat - Michel Cymes, sur C à Vous

Lundi 16 mars, le docteur Michel Cymes a justement souligné la présence de ces signes méconnus sur le plateau de "C à Vous" : "Certains patients ont eu uniquement des troubles du goût et de l'odorat, une perte de l'odorat. Cela arrive avec la grippe aussi, le virus de la grippe peut fusiller les filets olfactifs qui se trouvent entre les deux yeux. Il y a des gens qui, après une grippe, n'ont plus eu d'odorat". En Allemagne, le virologue Hendrik Streeck a rapporté le même constat au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung : "Presque toutes les personnes infectées que nous avons interrogées, et cela représente environ deux tiers, ont décrit une perte d'odeur et de goût de plusieurs jours. Cela va si loin qu'une mère ne pouvait pas sentir la couche remplie de son enfant."

