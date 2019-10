Syndrome de fatigue chronique : le sport peut-il être un bon remède ?

SANTÉ - La pratique d'une activité physique permet-elle de lutter contre le syndrome de fatigue chronique ? Une étude révèle que le sport aide ceux qui en sont atteints, mais que les risques à long terme demeurent incertains.

Pourtant, à première vue, difficile d’imaginer demander aux personnes atteintes de ce syndrome de faire du sport. Aussi appelée encéphalomyélite myalgique, cette maladie, difficile à combattre, est caractérisée par une fatigue régulière, "un malaise post-effort persistant, des symptômes cognitifs et immunitaires, ainsi que des dysfonctions du système autonome", précise le rapport . Ces symptômes peuvent prendre plusieurs formes, tels que des difficultés de concentration, des maux de tête, des troubles de l’attention, de la mémoire ou du transit, mais aussi une difficulté à rester debout, et durent plusieurs mois.

Même si aucune étude épidémiologique n'a été effectuée en France, "entre 0,2% et 0,5% des Français seraient touchées par cette maladie", selon la communauté francophone des patients atteints par le syndrome, qui reprend des chiffres de spécialistes. "Appliqué à la démographie française, cela représente entre 134.000 et 335.000 patients", précise la communauté à LCI. Et la lutte contre cette maladie, encore peu reconnue en France, s’avère compliquée, tout comme son diagnostic. Il est en effet toujours difficile de trouver les causes exactes de l’apparition du syndrome, d’autant qu’il n’existe pas de profil type de personnes touchées. En conséquence, peu de solutions efficaces sont mises en place pour le combattre, et les quelques traitements actuels ne font que soulager les symptômes, sans les faire disparaître.