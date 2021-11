Après une condamnation dans le Tarn, peut-on parler de "syndrome éolien" ?

Après la construction de six éoliennes, entre 2008 et 2009, les plaignants ont commencé à ressentir des effets négatifs sur leur santé : maux de tête, nausées, saignements de nez ou encore troubles du sommeil... Une liste de symptômes qui s'avère longue, d'après les riverains.

Les éoliennes sont-elles nocives pour la santé ? Pour la première fois en France, la justice dit "oui". Il y a quelques jours, un couple vivant dans le Tarn a obtenu 128.000 euros de dédommagement après que la cour d’appel de Toulouse a reconnu la nuisance sonore et visuelle de ces grands moulins blancs, placés à quelques centaines de mètres de chez eux.

Le “syndrome des éoliennes” n’est pourtant pas une maladie reconnue comme telle. Il existe peu d'études sur le sujet en France. Seule l’Académie de médecine avait réclamé, en 2006, à ce que les parcs soient classés en “zone industrielle”, comparant leur impact sonore à celui des usines. Dix ans plus tard, elle continuait son analyse, en évoquant la responsabilité des éoliennes “d’une souffrance existentielle qui, toutefois, ne concerne qu’une partie des riverains”.

Pourtant, pour Emmanuel Forichon, représentant dans le Tarn du collectif Toutes nos Energies et ancien médecin, sollicité par LCI, aucun doute, ces dernières sont bien la cause de tous les maux décrits par le couple : "Les autorités ne vont pas plus loin que des effets mesurables, somatiques", déplore-t-il. "Pour elles, le bruit des éoliennes n'entraîne pas de perte d'audition donc il n'y a pas de problème, alors que pourtant, il existe bien une nuisance sonore."

"C'est l'exposition longue à ces éoliennes, trop proches des habitations, et à leurs infrasons" qui favorise ces troubles, continue-t-il, citant par ailleurs la définition de la santé de l'OMS - soit un état de complet bien-être physique, mental et social. Ainsi, "il y a donc bien des perturbations psychologiques et sociales".