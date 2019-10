Tabac : 2 buralistes sur 3 en vendent à des mineurs de 17 ans et 1 sur 10 à des enfants de 12 ans, selon une étude

ENQUÊTE - Une étude du Comité national contre le tabagisme montre que la loi interdisant la vente de tabac aux mineurs est loin d'être respectée par les buralistes français.

L'interdiction de vente de tabac aux mineurs n'est pas respectée par les buralistes, selon une enquête du Comité national contre le tabagisme. Cette étude publiée jeudi, et menée par l'institut BVA, indique que deux buralistes sur trois (65,2%) vendent du tabac aux mineurs de 17 ans et qu'un buraliste sur dix (10%) en vend à des enfants de 12 ans.

En outre, selon l'étude, plus de 40% des buralistes n'ont pas l'affichette conforme et visible de l'interdiction de vente aux mineurs et "moins d'un buraliste sur cinq applique la loi qui l'oblige à demander une preuve de l'âge par une pièce d'identité", ajoute le Pr Yves Martinet, président du CNCT. L'enquête montre enfin que la loi est moins bien respectée dans les moyennes et grandes villes : en Île-de-France, 92% des débitants de tabac vendent aux mineurs de 17 ans.

Cette étude, financée par le Fonds de lutte contre le tabac, a été réalisée du 16 avril au 11 mai 2019 par BVA auprès d'un échantillon représentatif de 527 débits de tabac. Pour cela, des visites ont été effectuées par un "clients mystère" - un mineur de 12 ou de 17 ans (autant de filles que de garçons) - et un adulte.