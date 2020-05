Tabac, alcool : quel est l'impact du confinement sur la consommation des Français ?

Plus d'un fumeur sur quatre déclare avoir augmenté sa consommation de cigarettes durant le confinement, tandis que près d'un quart des buveurs d'alcool dit avoir constaté une diminution du nombre de verres par rapport à d'habitude. "L'ennui, le manque d'activité, le stress et le plaisir sont les principales raisons mentionnées par les fumeurs ou usagers d’alcool ayant augmenté leur consommation", commente Viêt Nguyen Thanh, responsable de l’unité addictions à la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France (SpF), soulignant que cette hausse de la consommation, aussi bien pour le tabac que pour l'alcool, est corrélée au risque d'anxiété et de dépression.

Selon l'enquête publiée mercredi par l'organisme de sécurité sanitaire, plus d'un quart (27%) des fumeurs interrogés déclarent avoir augmenté leur consommation de tabac depuis l'instauration de la période de confinement, plus de la moitié (55%) la jugent stable et pour 19%, elle a diminué. Pour les fumeurs quotidiens (94 % des fumeurs interrogés), la hausse moyenne du nombre de cigarettes fumées est de 5 cigarettes par jour. Ce sont les 25-34 ans (41 %) et ceux travaillant à domicile (37%) qui indiquent le plus fréquemment fumer plus.