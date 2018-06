Tabac, alcool, obésité... Quatre cancers sur dix pourraient être évités en France

C’est la première cause de mortalité en France. Et pourtant, une grande partie des cancers ne devraient pas survenir. Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire publie ce lundi une vaste étude réévaluant la part des cancers dits "évitables", en d’autres termes ceux liés au mode de vie ou à l’environnement. Selon cette enquête du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé et de Santé publique France, dans l'Hexagone, 41% des cancers chez les adultes en 2015 étaient attribuables à des facteurs de risques modifiables, soit environ 142 000 cas (84 000 chez les hommes et 58 000 chez les femmes).