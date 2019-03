Tabac : 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins depuis 2016

Au premier trimestre 2018, les ventes de tabac avaient chuté de 9,1% en un an. Et en mars de la même année, juste après la hausse d'un euro du prix du paquet de cigarettes, les ventes avaient baissé près de 20%. Fin février, le ministère de la Santé a confirmé "la poursuite de l'augmentation des prix et des démarches d'arrêt du tabac" dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022.





Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac est la première cause de mortalité évitable en France et provoque quelque 78.000 décès par an (soit, en moyenne, plus de 200 par jour). Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an dans le monde, dont près de 900.000 qui ne fument même pas et sont exposées à la fumée des autres.