Tabac : réduction drastique des achats de cigarettes autorisés à l'étranger

C'est ce qu'on appelle les "seuils de présomption de détention commerciale". Ils correspondent au nombre d'achats de cigarettes et de tabac qui sont autorisés dans les pays voisins avant de les ramener en France. Et ce mercredi 8 juillet, l'Assemblée nationale a voté en faveur de sa réduction. Il ne sera ainsi désormais plus possible de transporter en voiture qu'une cartouche de cigarettes. Contre quatre auparavant.