Tabagisme : une consommation en baisse, la région PACA plus mauvaise élève

Dans cette étude, on observe également que plusieurs régions sont beaucoup plus touchées par le tabagisme que d'autres, à l'instar de la région PACA qui, avec 32,1% de fumeurs, fait office de mauvais élève, devant les Hauts-de-France (30,5%), l'Occitanie (30,3%) et le Grand Est (30,1%). Au contraire, l'Île-de-France et les Pays-de-Loire figurent en tête du classement des régions comptant le moins de fumeurs, avec respectivement 21,3% et 23% de consommateurs quotidiens.





Collectées par des systèmes de surveillance "mis en œuvre par Santé publique France, l’OFDT et l’Inserm ; et pour le cancer ses partenaires l’INCa, Francim et les Hospices civils de Lyon", ce rapport détaille notamment la consommation par tranche d'âge, région par région. Ainsi, en Île-de-France, on peut également constater une baisse significative du pourcentage de fumeurs en 17 ans, passant de 32% en 2000 à 21,3%.