Télémédecine : le remède miracle ?

Cela fait six mois que les actes en télémédecine ont été remboursés par la sécurité sociale. Ils sont désormais 40 médecins dans tout le territoire à avoir rejoint cette plateforme. Les consultations à distance s’invitent aussi à présent au domicile des personnes dépendantes. Côté patients, 21% des usagers ont déclaré que sans cet outil, ils se seraient rendu aux urgences.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.