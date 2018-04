Téléphones portables : faut-il avoir peur des ondes électromagnétiques ?

Depuis 2011, l’OMS considère les ondes radiofréquences comme étant potentiellement cancérigènes. En France, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), seule une utilisation intensive de notre téléphone portable et donc une exposition très élevée pourrait favoriser le développement d'une tumeur cérébrale. Est considéré comme un utilisateur intensif une personne qui téléphone avec son mobile plus d'une heure par jour, tous les jours, et ce pendant plusieurs années consécutives.





Jusqu'à maintenant, aucune étude scientifique n'a réussi à prouver de façon claire que les radiofréquences pouvaient être dangereuses. En février dernier, le Programme national toxicologique américain (NTP) a publié les résultats d'une grande étude. Pendant 10 ans, environ 3000 rongeurs (rats et souris) ont été soumis à divers tests. Les plus longs ont duré deux ans, ce qui équivaut à 70 ans chez un humain, précise le NTP dans son communiqué. Que nous disent-ils ?





Premièrement, il existerait "quelques preuves d'une activité cancérigène des téléphones portables". Cette affirmation se base sur l'observation de "schwannomes malins au niveau du cœur" des rats mâles testés. Ainsi, "5,5% des rongeurs exposés au plus haut niveau d'ondes ont développé ce type de tumeurs", peut-on lire dans le compte-rendu de l'étude. A l'inverse, le groupe sans ondes n'a rien développé.Ces éléments font dire au NPT que les radiofréquences pourraient avoir un impact sur le développement de ce type de tumeurs. Mais uniquement chez les rats mâles, le lien n'existant plus s'il s'agit de rates (comme chez les souris).