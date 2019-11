Téléthon 2019 : de l’espoir en forme de victoire

L’histoire de l’AFM-Téléthon, c’est avant tout l’histoire de la détermination et du courage de familles qui, depuis plus de 30 ans, ont impulsé la recherche et l’innovation, défriché des territoires nouveaux de la médecine, bâti des laboratoires, rassemblé et fédéré des hommes et des compétences, sans ne jamais rien lâcher… Autant d’actions qui mènent à un seul objectif : guérir !

Des efforts qui ne sont pas vains puisque, en faisant la démonstration de son efficacité, d’abord dans des déficits immunitaires, puis dans des maladies du sang, du cerveau, de la vision, et plus récemment des muscles, la thérapie génique est devenue une approche médicale à part entière. A travers le monde, elle connaît aujourd’hui une véritable accélération pour des maladies rares mais aussi des maladies fréquentes (cancers, maladies neurodégénératives…).

