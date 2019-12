Téléthon 2019 : "Notre combat : que Hippolyte ait une vie normale"

C’est en août 2015 que l’on annonce le diagnostic d’Hippolyte : il est atteint d’une myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui provoque une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Elle touche chaque année entre 150 à 200 enfants, principalement des garçons.

« Dans son malheur, on est dans une maladie rare, mais très suivie, où la recherche avance très vite. Il avait 4 ans quand on a eu le diagnostic, je me suis dit que 5 ans après il y aurait une solution. Finalement, ça avance à grande vitesse. Certes la maladie est encore incurable mais ça arrive… Je veux capitaliser sur ça. Notre combat aujourd’hui, qu’il ait une vie normale et que nous vivions de belles choses ensemble, qu’il soit bien accompagné médicalement parlant.» confie Marie-Paule, sa maman.

Ensemble, Multiplions les VICTOIRES pour tous ceux qui attendent, faites un don sur https://don.telethon.fr/