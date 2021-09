Covid-19 : désormais, le virus se détecte aussi dans la sueur

La méthode se veut aussi fiable qu'un test PCR nasal. Le dépistage du Covid-19 par la sueur humaine, actuellement développé par des chercheurs thaïlandais, a fait l'objet d'un test grandeur nature dans les rues de Bangkok cette semaine. Peu contraignant, le procédé consiste en premier lieu à placer un écouvillon sous son aisselle, avant de transposer, quinze minutes plus tard, la tige dans un flacon de verre, stérilisé par des rayons UV. Un échantillon est prélevé et analysé. 30 secondes plus tard, le résultat tombe.

À l'heure où le pays, et notamment Bangkok, est confronté à une vague épidémique sans précédent depuis le printemps, Chadin Kulsing espère que sa méthode de détection, toujours en phase d'expérimentation, pourra bientôt être déployée en alternative aux tests PCR qui nécessitent un traitement en laboratoire et sont donc beaucoup plus coûteux. Près d'1,5 million de cas et près de 14.000 décès ont été enregistrés en Thaïlande, principalement ces derniers mois.