Covid-19 : on peut désormais faire un test sérologique rapide en pharmacie

Les tests TROD consistent en une piqûre, généralement au bout du doigt, pour mettre le sang en contact avec un réactif qui met en évidence ou non la présence d'anticorps. Seules une poignée de minute est nécessaire pour connaître le résultat. S'il est positif, alors l'individu a été exposé au virus et a développé (ou est en train de développer) une réponse immunitaire adéquate. Il devra alors effectuer une prise de sang et un examen de laboratoire afin de préciser la réalité de la réponse immunitaire. Un test virologique (RT-PCR) peut aussi être prescrit.

Parallèlement, le ministère de la Santé a publié une liste des 51 tests TROD pouvant être utilisés. Il en existe deux grandes catégories : ceux qui détectent uniquement les anticorps IgG (immunoglobulines qui se forment minimum 14 jours après avoir été en contact avec le virus) et ceux qui indiquent aussi la présence d'IgM (immunoglobulines produites plus tôt et donc détectables plus rapidement).