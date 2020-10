La Haute autorité de santé donne son feu vert aux tests antigéniques

Détecter les cas positifs en quelques minutes pour mieux contrôler l'épidémie de coronavirus, voilà qui va devenir possible grâce aux tests antigéniques. La Haute autorité de santé (HAS) a rendu ce vendredi un avis "favorable" pour la pratique de ces tests, beaucoup plus rapides que les tests PCR, dans le cadre d'"actions de dépistage à large échelle au sein de populations ciblées", comme les universités ou le personnel des hébergements collectifs.

"Le but, c'est d'être capable de tester plus de personnes et plus vite", pour savoir "si on est face à un foyer d'infection", a expliqué Dominique Le Guludec, présidente de la HAS, lors d'une conférence de presse en ligne. Les tests virologiques RT-PCR ont une "très bonne performance", mais "la situation épidémique" entraîne "une très forte demande" et "oblige à élargir l'arsenal" des tests, a-t-elle fait valoir.