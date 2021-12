Covid : a-t-on battu des records de dépistage ?

Malgré le vaccin, les contaminations sont reparties de plus belle et les Français se testent beaucoup ces derniers jours. À en croire Gabriel Attal, ils ne seraient même jamais autant dépistés contre le Covid depuis le début de l’épidémie. "On n’a jamais fait autant de tests qu’aujourd’hui", a assuré le porte-parole du gouvernement mardi 14 décembre au micro de France Info.

Avec 76% de la population totalement vaccinée, cette affirmation a de quoi surprendre. Teste-t-on vraiment plus qu’en septembre 2020, lorsque personne n’avait encore été vacciné ? Ou que cet été, quand le pass sanitaire a été exigé pour les voyages et les sorties ? Les chiffres du dépistage en France, comprenant les tests PCR et antigéniques, sont publiés d’une semaine sur l’autre par Santé publique France à partir des remontées sur SI-DEP des laboratoires et des pharmacies. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) communique dans la foulée les chiffres du nombre de tests faits par semaine.

Le dernier record recensé par les autorités de santé remonte quant à lui à août dernier. "Entre le 9 et le 15 août 2021, 5.706.700 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés", indiquait alors la Drees dans un communiqué, relevant une augmentation de 36% par rapport à la semaine précédente. La raison de cet afflux dans les pharmacies et les laboratoires résidait principalement dans l’extension du pass sanitaire le 9 août à tous les établissements de loisirs pour les adultes majeurs.

Où en est-on aujourd’hui, en pleine cinquième vague et à l’approche des fêtes de Noël ? Selon Géodes, l’outil cartographique de Santé publique France, on observait la première semaine de décembre (entre le 29 novembre et le 5 décembre) 5.227.367 millions de tests réalisés. À partir des données consolidées, la Drees, elle, comptabilise sur cette semaine 5.295.500 tests PCR et antigéniques, soit une augmentation de 31% du dépistage par rapport à la semaine précédente. La semaine suivante (entre le 6 et le 12 décembre), 5.830.756 tests avaient été faits en France, selon Géodes. Soit quelque 100.000 tests PCR ou antigéniques de plus que la semaine du 15 août. Le dépistage n’a donc jamais été aussi haut en France qu'en cette mi-décembre.