Tests d'angine, prescriptions : la révolution des pharmacies

Notre pays compte 74 000 pharmaciens en tout. Ils sont particulièrement mis à contribution pour pallier le manque de médecins. Ainsi, leurs compétences ont été élargies au fil des ans. Désormais, on peut se rendre dans une officine pour dépister une angine, prendre sa tension artérielle ou même se faire vacciner.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.