Tests dans les aéroports : 16 pays à risque pour la France... mais 130 pour l'Allemagne

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi des tests obligatoires dans les aéroports et les ports, au plus tard le 1er août, pour les voyageurs en provenance de 16 pays où le virus du Covid-19 circule fortement. 16 pays sont concernés : les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Panama, Afrique du Sud, Kowëit, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, l'Inde et Oman.

Une "bonne mesure", salue le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou. Le médecin s'interroge néanmoins : si 16 pays font partie de ceux soumis à des tests obligatoires, en Allemagne la liste des pays sur liste rouge est bien plus importante. "Si une obligation de test est encore à l'étude, les personnes ayant séjourné dans une zone à risque, soit 130 pays actuellement, doivent s'isoler 14 jours ou bien jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif", a ainsi expliqué Dilek Kalayci, ministre de la Santé de Berlin. Parmi les 130 zones à risque identifiées par l'institut Robert Koch, l'autorité fédérale d'épidémiologie et de veille sanitaire, se trouvent actuellement les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine, Israel et la Russie.