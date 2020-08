Tests obligatoires dans les aéroports : comment ça se passe à Marseille et à Charles-de-Gaulle ?

A l'aéroport Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les voyageurs cueillis à leur arrivée de Turquie par TF1 étaient partagés après un prélèvement par écouvillon effectué dans leur nez. "Je me rassure en me disant qu'au moins, c'est fait", sourit une jeune fille. "On a appris ça quand était encore en Turquie. Moi, je trouve ça ridicule... C'est un peu trop tard pour faire tout ça en fait. Il fallait le faire avant", juge, quant à elle, une mère de famille parmi les passagers du même vol. Par chance, l'avion n'était pas plein... "Autrement, on y aurait passé la matinée", envisage un autre voyageur, appréciant donc la rapidité de ce samedi.