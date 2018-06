Thé glacé : boisson tendance de cet été et véritable atout santé !

Après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée au monde : 15.000 tasses sont bues chaque seconde sur la planète ! On distingue quatre grandes catégories de thé, que l’on classe par leur couleur : le blanc, le vert, le oolong et le noir. La version thé noir étant la plus populaire, avec 78 % de la consommation mondiale contre 20 % pour le thé vert.





Tous les types de thé sont produits à partir des feuilles de Camellia Sinensis, une plante tropicale. La différence vient du procédé utilisé pour les transformer : pour le thé blanc, elles sont simplement flétries puis séchées; pour le thé vert, elles sont torréfiées à forte température pour empêcher leur fermentation et préserver leur couleur originelle, roulées puis séchées. Résultat, les thés blancs et verts, non-fermentés, contiennent une forte teneur en antioxydants mais aussi en théine et possèdent une saveur plus délicate.





Pour le oolong, les feuilles sont flétries, roulées, fermentées partiellement et torréfiées tandis que pour le thé noir, elles sont soumises aux mêmes opérations, mais leur oxydation est menée à son terme. Du coup, le thé noir se conservera beaucoup plus longtemps que les autres thés et aura une saveur plus corsé.