Non, le coronavirus n'est pas une arme biologique créée en laboratoire

Plusieurs publications complotistes assurent - "preuves" à l'appui - que le Covid-19 est en réalité une arme biologique mise au point au sein de laboratoires top secrets. Nous avons soumis les différentes affirmations que ces articles et vidéos mettent en avant au professeur Yves Gaudin, directeur de recherche au CNRS et responsable à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de l'Université Paris-Saclay.

Alors, pourquoi des études sont-elles réalisées sur les coronavirus ? "L'objectif des manipulations génétiques sur les virus est de mieux comprendre le cycle viral, c’est-à-dire la façon dont ils entrent dans la cellule qu’ils infectent et celle dont ils s’y répliquent. Ces manipulations servent parfois à mieux comprendre les bases moléculaires de la transmission. Parfois, on cherche à obtenir des souches virales atténuées à des fins de vaccination. Il en est de même pour les manipulations génétiques faites sur le coronavirus."

Étrange allégation : le Covid-19 serait une arme biologique destinée à éliminer une partie de la population asiatique, génétiquement plus menacée que d'autres peuples, assurent des complotistes. Une théorie rattrapée par l'actualité et le nombre de victimes à travers le monde. "L’épidémie a démarré en Chine et il est normal qu’il y ait eu là-bas plus de décès initialement, explique le professeur Gaudin. L’évolution de l’épidémie en Iran, en Italie (où le taux de décès est particulièrement élevé), en France et globalement en Europe montre que tous les pays sont logés à la même enseigne."