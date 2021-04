Thrombose après le vaccin AstraZeneca : la piste d'une mauvaise méthode d'injection ?

"Ce vaccin doit être injecté en intramusculaire", explique sur LCI le Dr Xavier Pothet, médecin généraliste, seringue entre les mains pour détailler le geste (voir vidéo en tête de cet article). "On pique perpendiculairement au muscle, mais la seule façon d'être certain d'être dans un muscle, c'est de tenir le corps de la seringue et de provoquer un reflux du piston vers l'arrière." Dans ce cas, en cas d'apparition d'un reflux de sang dans la seringue, "cela signifie certes que vous êtes dans un muscle, mais aussi dans un vaisseau sanguin". Si l'injection est réalisée, elle se ferait alors "en intravasculaire" ce qui pourrait provoquer, in fine, des caillots sanguins.