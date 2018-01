Tide Pod Challenge : le défi stupide (et surtout toxique) qui pousse les ados américains à manger des capsules de lessive

Mordre dans des dosettes de lessive liquide et (bien sûr) se filmer en le faisant. C'est le nouveau défi, nommé outre-Atlantique Tide Pod Challenge, que se lancent certains jeunes Américains. Au point que la marque de lessive Tide, appartenant au groupe Procter et Gamble, diffuse des spots sur les réseaux sociaux pour rappeler que "non, non, non [...] c'est une mauvaise idée [...] ne les mangez pas".





Et pour cause, ces capsules contiennent des substances nocives susceptibles de causer des problèmes respiratoires, des vomissements, des brûlures cutanées notamment, explique la Consumer Product Safety Commission (CPSC) dans un communiqué de prévention faisant état d'enfants ayant dû être hospitalisés (après une ingestion accidentelle).