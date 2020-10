Tous Anti-Covid : la nouvelle application connaît déjà des ratés

Rebaptisée Tous Anti-Covid, la nouvelle application de traçage est disponible depuis le jeudi 22 octobre, et a le même but que son prédécesseur, StopCovid : avertir les utilisateurs lorsqu’ils ont croisé, dans les deux dernières semaines, à moins d’un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur, contaminé par le Covid-19.

Comme le précise le gouvernement, la nouvelle version garde "le même moteur" que StopCovid,. Mais elle connaît quelques améliorations de forme et dans son contenu éditorial, pour la rendre plus attractive. "On est passé d'une application qui ne disait rien à l'utilisateur, à une application qui commence à parler à l'utilisateur", expliquait jeudi 22 octobrel'un des hauts fonctionnaires qui a participé à l'élaboration de Tous Anti-Covid

Désormais, l’utilisateur peut consulter, en temps réel, les actualités sur l’épidémie dont des chiffres sur la propagation, ou le nombre d'utilisateurs de l’application pour inciter les personnes à télécharger l’outil. Des liens sont aussi proposés vers différents sites officiels comme Santé publique France.