Définitivement adopté par le Parlement, comment va fonctionner le pass sanitaire dès le 9 juin ?

Dans deux semaines, le pass sanitaire entrera officiellement en vigueur et sera obligatoire pour se rendre dans des lieux pouvant accueillir plus de 1000 personnes. "Il comportera soit le certificat de vaccination, soit la preuve d'un test PCR ou antigénique négatif, soit un certificat de rétablissement du Covid-19. Il pourra être utilisé en format numérique sur TousAntiCovid ou en format papier, mais sera obligatoire", explique Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique dans une interview au Parisien .

Pour compléter TousAntiCovid et vérifier les pass sanitaires, l’application de lecture TousAntiCovid Verif sera déployée d’ici le 9 juin. Une version spécifique, dont l’accès sera contrôlé par un identifiant, sera destinée aux compagnies aériennes. Elles ont en effet l’obligation de lire le contenu détaillé d’un certificat avec la date de vaccination et le type de vaccin utilisée pour les déplacements à l’étranger. Les autres professionnels n’auront pas ce niveau d’information. Ils n’auront accès qu’à une application en accès libre qui indiquera votre nom et prénom, votre date de naissance et un feu "vert" ou feu "rouge".

Dans certains lieux dits "de circulation" comme la Tour Eiffel, le château de Versailles ou les musées, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire. Mais dans les lieux dits statiques comme le théâtre ou les stades, le pass sanitaire sera demandé si plus de 1000 personnes sont présentes.

Des mesures qui ne concernent pas les boîtes de nuit pour l'instant. "Nous considérons que les discothèques représentent un risque plus élevé. Le pass sanitaire pourrait être une option dans le cadre de la clause de revoyure prévue mi-juin, nous y travaillons, mais le premier déterminant est le taux d’incidence et le niveau de l’épidémie", détaille le secrétaire d’État au Numérique.