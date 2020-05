"Tout est exacerbé" : comment les psys et leurs patients surmontent la crise sanitaire

Soigner les corps sans oublier les âmes. En temps de crise sanitaire, on a vite fait d'oublier qu'au-delà de ses besoins primaires, l'être humain est aussi un animal social. Pourtant, "au-delà de la vie du corps, réduit à son fonctionnement biologique, il y a une vie faite de paroles, de rencontres, d'échanges", éclaire Luca Torrani. Raison pour laquelle ce psychologue, qui intervient en Espace solidarité et d'insertion, une structure qui accompagne des femmes en situation de grande précarité, enceintes ou mères d'enfants mineurs, continue d'assurer ses consultations en psychothérapie auprès de ses patientes. "Dans un temps de crise, tous envahis par l'angoisse de la maladie, de la mort, nous risquons de vouloir réduire le monde à des catégories de 'purs' ou d''impurs'", selon qu'on soit contaminé par le Covid-19 ou non. Une gageure pour les patients comme leur thérapeute, qui ont dû s'adapter pour préserver le maintien de ces séances.

Après une courte période d'expectative, Pierre a rapidement compris que la poursuite du travail serait pourtant indispensable. "Après les annonces de Macron, le 16 mars, j'ai été pris de crises de panique et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain", nous raconte ce trentenaire. Marie a attendu un peu plus longtemps. "Spontanément, j'ai dit à ma thérapeute que ça allait, que je préférais laisser ma place à ceux qui en avaient besoin". Mais cette quadragénaire toulousaine, à la vie sociale particulièrement remplie, a été rattrapée par la dureté du confinement : "Je partais en live. [...] Au lieu de sortir, je me suis mise à beaucoup penser, et ce n'était pas bon pour moi". Illana aussi pensait qu'elle pouvait s'en passer. La nature de sa thérapie, une conversation où elle a "la parole les deux tiers du temps", rendait "capitale" la présence de sa thérapeute. Mais la difficulté à être en permanence avec son fils et son mari l'ont amenée à reprendre le fil, "un peu frustrée", mais pouvant compter sur la "relation assez construite" qu'elle a avec sa psy, qu'elle fréquente depuis deux ans.

Côté patients, c'est la débrouille et le résultat peut être mitigé. Elise nous raconte comment les moments de blanc peuvent être "encore plus gênants au téléphone" : "Je suis assise, et en attendant qu'elle parle, je fais des grimaces, je compte les secondes jusqu'à ce qu'elle reprenne la parole". Dans son appartement de Saint-Denis, Coline s'est d'abord rendu compte que son époux avait entendu l'intégralité de sa première séance. "J'étais dans ma cuisine, qui était dans un état... ce n'était pas du tout idéal." Alors, pour la séance suivante, cette enseignante trentenaire, qui doit composer avec la présence d'un enfant de deux ans, s'est arrangée : "J'ai installé un fauteuil dans ma cuisine, et comme je ne voulais pas avoir le sentiment d'être avec une copine au téléphone, je me suis préparée : j'ai prévenu que j'étais en séance, je me suis habillée, maquillée, j'ai mis mes lentilles, pour faire comme si".

Audrey, qui vit avec une amie dans un grand studio, a dû inventer : "On ne dit pas la même chose quand on est en présence de quelqu'un d'autre, quand bien même ce quelqu'un nous est très proche. Alors je vais dans la rue, dans une impasse pas très loin. Bien sûr, les voisins peuvent m'entendre, mais j'arrive à faire abstraction". Confiné chez ses parents en banlieue parisienne, Pierre s'isole dans sa chambre avec ses écouteurs. Et si amener son thérapeute chez soi bloque certains patients, lui n'y voit que des avantages : "C'est plus arrangeant qu'autre chose. Je peux confier mes angoisses, et dieu sait qu'elles sont nombreuses, je n'y vois que du positif." Mathieu, lui, est moins convaincu. Pragmatique, cet habitant de Lille voit ces séances comme "un pis aller. Je me sens moins isolé, moins dans un cocon, dans cet espace cosy qu’est le cabinet, qui à mon sens fait partie de la thérapie".

Au chômage partiel, Audrey remarque que son travail psychologique s'est intensifié avec le confinement. En analyse depuis quatre ans, elle avait déjà l'habitude de téléphoner à sa psychanalyste depuis qu'elle avait déménagé à Nice. Le fait d'être sans activité a allégé son quotidien et permis d'approfondir son travail intérieur : "Je fais plus de rêves et de cauchemars, ils sont plus intenses, pas du tout ancrés dans le quotidien, et ils deviennent bien plus intéressants à raconter". Son inconscient travaille si bien qu'elle a même convenu de rendez-vous supplémentaires avec sa thérapeute. Marie ne dit pas autre chose : "Je fais un vrai travail d'analyse et même peut-être plus, parce que tout est exacerbé. Je n'ai jamais été seule de toute ma vie et, pour la première fois, moi qui suis engagée dans ma communauté, je me sens plus concernée par mon état personnel que par ce qu'il se passe à l'extérieur". Coline en dirait bien autant, mais est souvent ramenée à la réalité du confinement... par sa propre thérapeute. "Elle cherche à savoir si je ne cache pas un moment de 'bad', elle me relance souvent sur le confinement alors que je suis en train de lui parler de ma mère !"