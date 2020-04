Traitement du Covid-19 : pourquoi les tests sur le sang de ver marin sont suspendus

La raison de cette suspension est simple : l'Agence a effectivement pris connaissance de résultats négatifs d'une étude précédente non clinique chez le porc, réalisée en 2011, de cette solution aux pouvoirs d'oxygénation très importants, fabriquée par la société bretonne Hemarina. Or les "résultats de cette étude n'ont pas été versés à l'ANSM dans le cadre de la demande d'autorisation de l'essai clinique", précise un bref communiqué du groupement hospitalier.

Cette décision reste provisoire selon Laurent Lantieri qui, de son côté, se veut rassurant sur cette solution issue du sang d'un ver marin qu'il qualifie de "révolutionnaire", "démontrant qu'en injectant cette molécule utilisée dans la transplantation, on augmente la quantité d’oxygène dont dispose le patient, ce qui pourrait à terme réduire le temps d’hospitalisation et, éventuellement, ne plus avoir à intuber certains patients". Selon lui, il est donc légitime de "faire une pause si on a des questions, il faut attendre un peu de temps avant de démarrer".

Dix patients en état très grave, hospitalisés avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) dans les services de réanimation de l'Hôpital européen Georges-Pompidou et de la Pitié-Salpêtrière, devaient se voir administrer ce produit pour évaluer s'il était bien toléré et s'il permettait d'améliorer l'oxygénation de leurs organes.