L'Institut Pasteur recherche des centaines de volontaires pour un essai de traitement anti-Covid

Le profil : être âgé de plus de 50 ans, non vacciné et présenter au moins un symptôme du Covid-19. L'Institut Pasteur de Lille souhaite recruter "entre 350 et 700 patients" afin de mesurer l'efficacité du clofoctol, un médicament indiqué dans la prévention de l'hospitalisation et dans la prise en charge précoce de patients atteint du Covid-19.