Covid-19 : en pleine percée des vaccins, où en est la recherche de traitements ?

Entrée dans une autre dimension après l'annonce par quatre fabricants d'un taux d'efficacité probant, la course planétaire aux vaccins contre le Covid-19 focalise toute l'attention depuis le 9 novembre dernier. Au point peut-être d'en faire oublier que des scientifiques du monde entier continuent de chercher intensément des traitements contre cette nouvelle maladie apparue il y a un an. Si aucun remède miracle n'a été mis au jour pour l'heure, quelques médicaments ont néanmoins fait leurs preuves pour certaines catégories de patients ou pour échapper à certaines complications. D'autres, sur lesquels reposait pourtant beaucoup d'espoir, ont définitivement été rayés de la liste, à défaut d'avoir pu faire les preuves de leurs bénéfices, notamment pour réduire la mortalité.

Depuis fin septembre, l’Institut Pasteur de Lille entretient notamment un certain mystère autour d’une molécule "miracle" contre le Covid-19 en particulier au stade précoce de la maladie. Si son nom doit demeurer secret pour l'heure, et ce afin notamment d'en préserver les stocks, quelques précisions ont néanmoins été livrées sur ce qui se présente comme une avancée fondamentale.

"Nous avons démontré in vitro (en laboratoire) qu’une molécule présente dans le principe actif d’un médicament existant est active contre le coronavirus. Nous l’avons testée sur des cellules humaines du poumon et les résultats se sont révélés très prometteurs", détaillait ainsi le Pr Benoît Déprez, directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille (IPL), à La Voix du Nord. "Pris aux premiers symptômes de la maladie, ce médicament réduit la charge virale du porteur de la maladie, évite la contagion. Pris plus tard, il contrecarre ses formes graves. Son action est bien celle d’un anti-viral et non celle d’un anti-inflammatoire", précisait-il encore à nos confrères. Et de détailler : "Nous avons prouvé que son principe actif peut tuer le virus à une concentration trente fois inférieure à celle qui est basiquement proposée (...) Nous espérons pouvoir débuter ces essais avant la fin de l’année 2020." Les résultats sont attendus pour la fin du printemps 2021.

Parallèlement, l’Institut Pasteur de Lille travaille à la recherche d’un traitement contre tous les coronavirus, qui permettrait de prévenir les mutations ou des épidémies futures. "C’est un projet que l’on développe à grande vitesse, avec la découverte d’une dizaine de familles de molécules intéressantes", indique Benoît Déprez.