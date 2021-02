Traitements contre le Covid : la recherche progresse avec quinze molécules à l'étude

Cet essai, piloté par le CHU de Nice, est mené sur 400 patients à travers le monde, ayant tous en commun plus de 65 ans ou des risques de développer une forme sévère de la maladie. Dès les premiers symptômes, ils doivent prendre ce médicament une fois par jour, par voie orale, sous la forme d'un petit comprimé, et sont suivis à domicile.

Tous les deux jours, les soignants les appellent pour prendre de leurs nouvelles. "Vous ne manquez pas d'air. Vous ne toussez plus, je crois", s'enquière un médecin auprès de l'un de ces cobayes. Parmi eux, Jean-Claude Fedida a été le tout premier volontaire. Il est aujourd'hui guéri après avoir été malade pendant plus d'un mois, et a échappé à une hospitalisation. Mais il ne sait toujours pas si c'est dû au médicament. "La prochaine étape, c'est de savoir si j'ai bénéficié d'une molécule efficace ou active, ou si au contraire je n'ai eu qu'un placebo et le reste a été psy", se demande-t-il.

"L'essai miRAGE dans les prochains mois, c'est accélérer encore, on l'espère, les inclusions pour avoir des résultats le plus rapidement possible", avance de son côté le docteur Eric Cua, infectiologue au CHU de Nice. "Essayer aussi d'inclure le plus possible, notamment en Europe, parce qu'on est un peu en retard, notamment par rapport à l'Amérique latine", avance-t-il.